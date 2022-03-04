 

Столтенберг о российской агрессии против Украины: Ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений

04.03.2022, 18:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений. Российская авиация применяет все более тяжелое оружие и продолжает атаки по всей стране”, – заявил Столтенберг.

Он назвал ужасным происходящее в Украине.

“Мы видим страдание людей, разрушения”, – сказал Столтенберг, подчеркнув, что война, которую ведет Россия, – худшая агрессия в Европе за десятки лет.

Генсек НАТО призвал президента РФ Владимира Путина “немедленно остановить войну и вывести все войска из Украины без выдвижения условий”.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт и не будет закрывать небо над Украиной.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Казахстанская авиакомпания объявила о начале полетов в Россию

17.10 / В США впервые за 70 лет казнят женщину

10.02 / Боррель в письме Лаврову предложил продолжить диалог по безопасности

05.04 / Компания Realme сообщила о технических характеристиках наушников Buds Air2

01.11 / Медрегулятор США рекомендовал не ехать в Россию из-за ситуации с COVID-19

07.12 / Синоптики предсказали исчезновение снега и холодов в Британии

29.11 / Марка Renault разработала летающий автомобиль Air4

12.09 / Общество: Креативность превращается в новую индустрию

05.09 / Комплекс по обработке бытовых отходов запущен в Тульской области

27.09 / Из Киева мало кто работает с немецким политикумом, это может плохо отразиться на Украине – Климкин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика