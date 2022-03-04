Столтенберг о российской агрессии против Украины: Ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений

“Ближайшие дни, вероятно, будут хуже. С большим количеством смертей, страданий и разрушений. Российская авиация применяет все более тяжелое оружие и продолжает атаки по всей стране”, – заявил Столтенберг.

Он назвал ужасным происходящее в Украине.

“Мы видим страдание людей, разрушения”, – сказал Столтенберг, подчеркнув, что война, которую ведет Россия, – худшая агрессия в Европе за десятки лет.

Генсек НАТО призвал президента РФ Владимира Путина “немедленно остановить войну и вывести все войска из Украины без выдвижения условий”.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт и не будет закрывать небо над Украиной.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.

Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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