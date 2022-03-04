Россиянки к 8 марта получат цветы из Нидерландов и стран Африки

В Россию доставлены выращенные в Нидерландах, Кении, Эквадоре цветы, сообщила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Светлана Петрова.

«Традиционно перед 8 марта наши поставщики столкнулись с очередями на границе в связи с тем, что у нас очень увеличивается поток. На границе с Латвией, пункт пропуска Бурачки, в сутки было оформлено 60-70 машин, в пиковый день было 103 цветочных машины. <…>. Основные поставщики – Латвия, Литва, Финляндия, Словакия. Но производятся эти цветы в основном в Нидерландах, роза – это Кения, Эквадор, Колумбия», – цитирует Петрову ТАСС.

Председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов сообщил, что цветы к 8 марта уже завезли, и введенные западные санкции не повлияли на их поставку.

При этом проблемы могут возникнуть в будущем, считает глава ассоциации. В РФ выращивают розы, тюльпаны, но некоторые виды цветов, скорее всего, исчезнут с рынка. «Скорее всего, пропадут хризантемы. Голландцы – это основной поставщик этого цветка на территории Российской Федерации все эти годы», – указал Антипов.

При этом ограничение поставок не оставит полки пустыми, считают эксперты. 80% тюльпанов, поступающих в магазины, выращены в России. В стране производится 17% всех роз на рынке – 260 млн при потреблении 1,5 млрд в год.