Специальную Олимпиаду перенесли из Казани

Всемирные зимние специальные Олимпийские игры, которые должны были пройти в 2023 году, перенесены из Казани из-за обострения российско-украинских отношений, сообщили в Special Olympics International.

«Мы больше не можем обеспечить эффективность Игр в Казани и безопасность наших спортсменов и общества. Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов в Украине, в РФ и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям в РФ и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», – передает РИА «Новости» заявление организации.

Специальная Олимпиада – мероприятие для спортсменов с умственными отклонениями. Предыдущие Всемирные зимние специальные игры состоялись в 2017 году в Австрии.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

Напомним, в четверг Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине.