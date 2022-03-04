 

В РФ за сутки госпитализировали 9,8 тыс. человек

04.03.2022, 11:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 9849 человек с коронавирусом, за это же время выписано в связи с выздоровлением 160 507 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в РФ выявлено 89 174 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 849 человек, на 7,3% меньше по сравнению с 3 марта», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Зафиксировано 776 летальны исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 160 507 человек.

Всего выявлено 16 775 024 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 787 летальных исходов, выздоровел 14 263 191 человек.

Накануне в стране госпитализировали 10620 человек с коронавирусной инфекцией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Путин анонсировал саммит ШОС в ноябре

09.08 / Юрий Грымов рассказал об эмоциях от присуждения звания «Заслуженный артист России»

25.06 / Bild – министр финансов Германии не в курсе цен на бензин и продукты — у него «приличная зарплата»

27.07 / СК решил проверить Фургала по двум новым эпизодам уголовного дела

17.02 / Австралиец попытался выдать себя за наследника правившей в Италии династии

26.06 / ВОЗ: в Европе зафиксирован новый всплеск коронавируса

09.10 / Американская публицистка – Мишель Обама разрушила всё хорошее, что оставалось от наследия её мужа

28.06 / “Мне написали, что отец Андрея в больнице с коронавирусом, а жил он с нами”. Жена Джеджулы рассказала, как узнала, что у нее COVID-19

15.11 / Мужчина получил ножевое ранение при столкновении сторонников и противников Трампа

29.06 / Памфилова исключила возможность двойного голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика