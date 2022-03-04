В РФ за сутки госпитализировали 9,8 тыс. человек

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 9849 человек с коронавирусом, за это же время выписано в связи с выздоровлением 160 507 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в РФ выявлено 89 174 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 849 человек, на 7,3% меньше по сравнению с 3 марта», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Зафиксировано 776 летальны исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 160 507 человек.

Всего выявлено 16 775 024 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 787 летальных исходов, выздоровел 14 263 191 человек.

Накануне в стране госпитализировали 10620 человек с коронавирусной инфекцией.