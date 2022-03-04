 

Из Ахтырки пытаются эвакуировать население. После обстрела ТЭЦ в городе нет тепла и электричества

04.03.2022, 10:25, Новости дня
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“Ахтырский район – территория ада. С первого дня войны Ахтырка приняла на себя жесткий удар россиян. Сегодня во время авиабомбардировки российские истребители уничтожили Ахтырскую ТЭЦ. Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления, электроэнергии”, – написал он.

По словам главы ОГА, власти пытаются “решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии”.

“К сожалению, в Сумской области нет сегодня “зеленых коридоров” для эвакуации людей”, – подчеркнул Живицкий.

Он объяснил, что спасатели до сих пор разбирают руины обстрелянной оккупантами воинской части, а “на улицах остается много трупов, которые собирают для идентификации”.

“Эта катастрофа происходит благодаря России, которая напала на Украину и при поддержке и содействии всех россиян этого мира, которые молчат или открыто поддерживают свою фашистскую власть”, – заявил Живицкий.

ТЭЦ в Ахтырке и жилые кварталы города последний раз обстреляли 3 марта. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате бомбардировки ТЭЦ погибли два человека, еще один ранен.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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