Страны ЕС упрощают условия доставки гуманитарной помощи для Украины – МИУ

“Речь идет об освобождении перевозчиков от любых дополнительных условий, в частности, необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это необходимо для оперативной доставки гуманитарных грузов на период военного положения”, – рассказали в МИУ.

В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта Германии также сообщило, что украинские перевозчики могут перевозить медикаменты и гуманитарную помощь по территории страны без использования разрешений. Для такой перевозки необходимо предоставить номер машины.

Венгрия отменила плату за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG в случае транспортировки гуманитарного груза в Украину через ее территорию.

“Важно – на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью “Humanitarian Aid for Ukraine” и рисунок креста красного цвета. В наличии должна быть заполненная на украинском/английском Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, а также сопроводительное письмо от организации (на английском языке), которая направляет гуманитарный груз в Украину с информацией о получателе, регистрационном номере автомобиля, дате отправки, характере и объеме груза”, – отметили в Мининфраструктуры.

Кроме этого, информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны.

Для пересечения границы с Польшей перевозчики должны заранее заполнить форму.

“Также Республика Польша упразднила плату за пользование всеми дорогами для перевозчиков гуманитарных грузов. Всех граждан Украины, вынужденно покидающих собственную страну, польская сторона обеспечит безвозмездным проездом железнодорожным транспортом”, – написали в МИУ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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