 

«Шкода» приостановила работу в России

04.03.2022, 3:22, Новости дня
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Чешский автомобилестроительный гигант «Шкода» приостанавливает деятельность в РФ из-за событий на Украине, говорится в заявлении дирекции компании.

«На фоне российского нападения на Украину и его последствий руководство концерна Volkswagen [в состав которого входит «Шкода»] приняло решение немедленно и до [урегулирования ситуации] остановить производство [легковых] автомобилей в России. Данное решение распространяется на заводы [«Шкоды»] в Калуге и Нижнем Новгороде. Немедленно прекращаем также экспорт машин в Россию», – приводит текст заявления дирекции компании ТАСС.

Как следует из текста документа, принятые компанией меры рассматриваются в качестве временных. «Надеемся на скорое прекращение военных операций и возвращение к [поиску путей решения конфликта с помощью] дипломатии», – говорится в документе.

Вместе с этим в компании утверждают, что «Шкода» рассматривает РФ как один из важнейших рынков сбыта продукции. В 2021 году он стал вторым из международных рынков по объему продаж. В Россию было поставлено 90400 легковых автомобилей. На российских заводах компании выпускаются модели машин Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq.

Между тем чешское издание Mlada fronta DNES проинформировало, что ежегодные убытки автопрома Чехии от прекращения экспорта в Россию, по мнению экспертов, могут составить 20 млрд крон (примерно 880 млн долларов).

Накануне немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в РФ приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.



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