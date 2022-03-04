“Coca-Cola продолжает работать в нацистской России”. Геращенко призвал бойкотировать производителя напитков

“Раз Coca-Cola продолжает работать в нацистской России, с этого момента ни одной банки, бутылки вашей сраной сладкой водички Украинцы покупать не будут! Ясно?! Обращаюсь к владельцам крупнейших торговых сетей Украины! Прошу вас завтра же разорвать все контакты с компанией Coca-Cola! Завод свой в Броварском районе Киевской области можете закрывать тоже завтра! Пусть подавятся своей газировкой! Подтверждение факта сотрудничества с оккупантами – официальное сообщение информационного агенства оккупантов – ТАСС”, – заявил Геращенко.

Он опубликовал ссылку на новость ТАСС о том, что Coca-Cola продолжает работать в России.

“Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России. Наш безусловный приоритет – безопасность наших сотрудников”, – цитирует российское агентство сообщение компании.

Компании Coca-Cola принадлежит пять из шести самых продаваемых мировых брендов безалкогольных напитков – Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite.

После вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны из РФ ушел ряд мировых брендов, в том числе Boeing, Apple, Disney, IKEA, BMW, Nike и другие.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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