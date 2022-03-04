Айвазовская: Попадание российской ракеты в одну из украинских АЭС может сделать значительную часть европейского континента непригодной для жизни

Впервые в мировой истории масштабная война ведется в стране с более чем десятком ядерных реакторов и тысячами тонн высокорадиоактивного отработанного ядерного топлива.

В Украине функционирует 15 атомных энергоблоков, в том числе шесть из них – на крупнейшей АЭС в Европе – Запорожской (6000 МВт), которая также имеет хранилище отработанного ядерного топлива.

Российская армия намерена получить доступ к этой станции. 2 марта 2022 года только благодаря отважным жителям Энергодара (города – спутника Запорожской АЭС), которые вышли, чтобы не допустить оккупантов в город, этого удалось избежать.

Как известно, оккупационные войска захватили Чернобыльскую АЭС. Это акт ядерного терроризма. Россия использует Чернобыльскую зону отчуждения для размещения на ее территории своего вооружения, чтобы Украина не могла нанести ответный удар. Сам факт присутствия оружия на территории станции является большим риском для радиоактивной обстановки.

Украина уже обратилась в Международное агентство по ядерной безопасности (МАГАТЭ) с требованием немедленно обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над его ядерными объектами (так называемые А2/АD-zone) и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма с стороны России.

В общем, АЭС могут быть мишенью оккупантов для:

широкого распространения радиоактивных материалов;

нарушения электроснабжения;

создания дополнительной площадки для запуска российских ракет, зная, что украинские военные не станут вести ответный огонь;

использования захвата АЭС как разменной монеты во время “мирных переговоров”;

их разрушения во время отступления, чтобы нанести значительный ущерб и дополнительный хаос.

1. Ни одна из украинских АЭС (как любая АЭС в мире) не рассчитана на то, чтобы быть в эпицентре военных действий, а радиоактивные выбросы от попадания ракеты в действующую АЭС могут превышать выбросы от Чернобыля и “Фукусимы”.

В худшем случае реактор и система охлаждения могут быть уничтожены. Радиоактивные выбросы по такому сценарию могут сделать значительную часть европейского континента непригодной для жизни по меньшей мере на многие десятилетия и на расстоянии сотен и сотен километров.

2. Серьезную обеспокоенность может вызвать потеря питания за пределами площадки.

АЭС требует постоянной электроэнергии для охлаждения даже в выключенном состоянии. Когда электрическая сеть выходит из строя и происходит отключение станции, должны включаться резервные дизель-генераторы и аккумуляторы, но надежность их работы в течение длительного периода времени нельзя гарантировать.

Боевые действия могут привести к повреждению электростанций или линий электропередачи, обслуживающих реактор, а также могут помешать попаданию дизельного топлива на станцию для пополнения резервных генераторов.

3. АЭС нуждаются в сложной системе поддержания собственного функционирования, включая постоянное присутствие квалифицированного персонала, электроэнергию, доступ к охлаждающей воде, запасным частям и оборудованию. Война может повлиять на все из вышеперечисленного.

Поэтому необходима быстрая и мощная реакция ЕС и мира, чтобы остановить войну, начатую Россией, и убедиться, что военная активность вокруг АЭС не приведет к новой планетарной катастрофе, а действующие ядерные блоки должным образом защищены.

Мы призываем НАТО, Европу, США закрыть небо над Украиной, что не только сохранит жизнь наших граждан, но и значительно снизит риски попадания ракет врага в украинские АЭС.

Важно, что даже в то время, когда идет война, “Энергоатом” и Министерство энергетики Украины работают над тем, чтобы атомные электростанции могли работать в безопасных условиях и чтобы украинцы имели стабильные поставки электроэнергии.

Источник: Aivazovska Olga / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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