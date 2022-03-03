 

Обстрел оккупатами автобуса Харьков–Торецк. Погибли семь человек

03.03.2022, 11:02, Новости дня
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“Вчера стало известно точное количество убитых в автобусе Харьков-Торецк, который россияне обстреляли 26 февраля. Это не один человек, как мы считали по предварительным данным, а семь человек. Несколько дней враги не давали даже увезти тела. Теперь, наконец, мы это сделали”, – отметил он.

Кириленко подчеркнул, что россияне продолжают бить по Волновахе. Относительно тихо в Мариуполе по сравнению с предыдущим днем. Сколько там пострадавших за эту ночь пока сказать невозможно, пишет Кириленко.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Вечером 2 марта президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”. В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. 2 марта он сообщил, что Гаагский суд начинает расследование.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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