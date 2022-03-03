 

В Румынии потерпели крушение военный самолет и отправленный на его поиски вертолет

03.03.2022, 9:35, Новости дня
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Самолет в составе двух экипажей патрулировал воздушное пространство и разбился в нежилой местности в районе населенного пункта Коджалак. Истребитель пропал с радаров через три минуты после потери с ним связи.

Погиб 31-летний пилот, который имел налет более 570 часов.

Причина крушения выясняется, до завершения расследования самолеты такого типа летать не будут, отметили в минобороны.

Также разбился отправленный на поиски истребителя спасательный вертолет IAR 330 Puma.

https://www.facebook.com/mapn.ro/posts/323170243181440

В минобороны Румынии сообщили, что жертвами крушения вертолета стали семь человек. Кроме членов экипажа вертолета, погибли спасатели, в том числе водолаз.

Вертолет разбился в 11 километрах от аэропорта менее чем через час после того, как с радаров пропал истребитель.

https://www.facebook.com/mapn.ro/posts/323123446519453

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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