Палатный из УДАР: Мы на позициях. Киев не отдадим

“Мы на позициях! Побратимы рядом – настоящие патриоты, круглосуточно стоящие на страже безопасности нашего города! Мы на местах! Были, есть и будем! Украина, мы сделаем все для того, чтобы жители столицы, а также все украинцы жили в свободном и независимом государстве! Никакой враг, никакой оккупант не посмеет посягнуть на нашу свободу! Мы – свободная нация, и весь мир теперь об этом знает”, – подчеркнул он.

Палатный отметил, что оборона Киева будет продолжаться, ведь Украина сильнее оккупантов.

“Не отдадим Киев никогда и никому. Киев – город-герой! Украина – наша ненька! Оборона нашей страны сильнее, чем может представить любой оккупант! Украина превыше всего!” – заключил он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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