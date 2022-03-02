Евросоюз запретил поставлять РФ банкноты евро

Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Также банкноты нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, в том числе ЦБ, для использования на территории страны.

«Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», – цитирует постановление ЕС РИА «Новости».

Ограничения вступят в силу с 12 марта.

Между тем исключение будет сделано для использования в личных целях физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, и для дипломатов, передает «Коммерсант».

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Ранее ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.