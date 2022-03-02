 

Cмена политики — Норвегия пришлёт Украине противотанковые гранатомёты

02.03.2022, 10:00, Новости дня
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Правительство Норвегии решило передать Киеву до 2000 единиц противотанковых гранатомётов. Как пишет «Украинская правда», данное решение отменяет политику Норвегии, действовавшую с 1950-х годов и заключавшуюся в неотправлении оружия странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или риска вооружённого конфликта.


AP

Правительство Норвегии решило начать поставки оружия на Украину. Как пишет «Украинская правда», это решение отменяет политику Норвегии, действовавшую с 1950-х годов и заключавшуюся в неотправлении оружия странам, не входящим в НАТО, находящимся в состоянии войны или риска вооружённого конфликта.

Как говорится в сообщении правительства, Норвегия передаст до 2000 единиц противотанковых гранатомётов M72.

«Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами», — заявил норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере.



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