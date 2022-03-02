 

Бутусов: Батальон ВСУ в бою под Харьковом захватил шесть новейших российских танков, разогнали эту армию по кустам

02.03.2022, 6:55, Новости дня
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Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу 6 (ШЕСТЬ) новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ, которой командует полковник Денис Курило.

Но командовать ему осталось недолго, на своем YouTube-канале я раскрою обстоятельства его постыдного бегства и разгрома двух БТГР 200-й бригады одним (подчеркиваю, одним) батальоном ВСУ на БМП-2 и с одним ПТРК Javelin).

Комбат этого батальона своими умелыми действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом.

Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик.

Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой несчастливой 200-й бригады.

Нашим союзникам по НАТО в благодарность за Javelin будет очень приятно получить новенький российский танк в Абердин, isn’t it?

Слава украинским героям, которые навсегда уничтожили миф о великой российской армии и разогнали эту армию по кустам, отобрав ненужное этим трусливым зайцам вооружение. Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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