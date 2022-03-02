 

В Мелитополе в результате боевых действий разрушены десятки домов – мэр

02.03.2022, 3:59, Новости дня
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“31 дом в Мелитополе разрушен в ходе боевых действий на территории нашего города. Эти дома сосредоточены на юге города и в районе Нового Мелитополя”.

По его словам, людям, чьи дома пострадали, два строительных магазина бесплатно выдали строительные материалы, чтобы в их жилье можно было находиться в холода. 

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/1019483188961907/

Глава Васильевской общины Сергей Калиман заявил, что в городе Васильевка под Мелитополем 1 марта были обстреляны рынок и дачи, обстрелами повреждены жилые дома, сообщается в канале главы Запорожской ОГА Александра Старуха. 

Калиман добавил, что местные власти делают все для того, чтобы организовать эвакуацию людей.

Кроме того, 1 марта был разрушен железнодорожный мост в Васильевке. “Железнодорожного соединения на юг Запорожской области больше нет”, – говорится в сообщении Старуха. 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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