 

Apple прекратила продажи в официальном онлайн-магазине в России

02.03.2022, 3:33, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России.

На всех товарах в графе «доставка» указано «в настоящее время недоступно».В данный момент на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для «умного» дома, информирует ТАСС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

 

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

30.05 / Вирусолог оценил версию лабораторного происхождения коронавируса

30.12 / Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачные изделия

17.11 / В МИД Беларуси заявили, что расширили санкции против ЕС и Канады

15.02 / Спутниковые снимки показывают всплеск военной активности России у границ Украины – Reuters

27.07 / В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости

21.11 / Дерипаска припомнил Ходорковскому залоговые аукционы

07.09 / В РФ начало работать беспроводное подключение к Android Auto

02.08 / Генетики назвали страну, из которой в США вывезли больше всего рабов

08.02 / Исследование показало низкую эффективность вакцины AstraZeneca от южноафриканского штамма коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика