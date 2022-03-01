 

Кулеба: Частью внешней политики Украины стала депутинизация мира. Я призвал все государства и международные организации очистить мир от Путина

01.03.2022, 22:05, Новости дня
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Русский равно варвар.

Это клеймо, которое Путин своими военными преступлениями и актами государственного терроризма повесил на каждого из 144 млн жителей России. На плохого, на хорошего, на никакого – на каждого.

После варварских нападений на наши города и убийства 16 украинских детей мы имеем право так говорить. И каждый из нас должен донести это клеймо до мира.

Частью нашей внешней политики также стала депутинизация мира. Я призвал все государства и международные организации очистить мир от Путина – искоренить влияние российской системы в политике, дипломатии, бизнесе, спорте, культуре, науке и других сферах.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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