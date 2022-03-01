 

В Госдуме призвали отменить в стране масочный режим

01.03.2022, 18:37, Новости дня
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Вице-спикер Госдумы, первый заместитель председателя фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить коронавирусные ограничения в регионах. На выступлении в рамках форума GR FORCE 2022 он заявил, что они теряют свою актуальность.

«Пора наконец отменить масочный режим. Мы сегодня направили заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой депутатский запрос об его отмене и начали рассылать такие же запросы главам регионов. Какие QR-коды, какие маски? Здесь, безусловно, должны принимать решение губернаторы», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новые люди считают, что эта мера облегчит жизнь бизнесу и при этом не повлияет на рост заболеваемости.

«Я приведу в пример Узбекистан. Они в один день отменили все ограничения, связанные с ковидом. Это произошло три недели назад. Заболеваемость при этом не выросла, и там живут нормальной жизнью. Про вакцинацию вопрос остро уже не стоит, потому что достаточно много людей привито», – отметил вице-спикер Госдумы.

Даванков рассказал, что партия «Новые люди» подготовила целый пакет предложений, которые помогут бизнесу выжить: «Сейчас время, которое требует быстрых решений. Мы готовим свою экономическую программу – порядка 60 предложений, которые нужно принять в течение недели для того, чтобы бизнес не чувствовал такое сильное давление. Это касается мер поддержки бизнеса, ставок по кредитам и многим другим новациям в законодательстве».

Новые люди представят свои инициативы на ближайших заседаниях Госдумы. Уже в пятницу пройдет заседание, на котором депутаты обсудят меры поддержки предпринимателей.



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