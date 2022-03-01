Переболевшие коронавирусом могут быть подвержены депрессии и проблемам со сном

Была проведена новая исследовательская работа, в процессе которой ученые из Соединенных Штатов Америки получили информацию, подтверждающую, что пациенты, которые переносили коронавирус, чаще всего страдают от депрессии, злоупотребляют запрещенными веществами и имеют проблемы со сном.

Специалисты тщательно исследовали примерно 150 тысяч человек, которые уже переболели коронавирусной инфекцией нового типа.

Стало известно, что большинство из них на 40 процентов чаще впадали в депрессию, подвержены риску посттравматического стрессового расстройства, паническим атакам и многие из них страдают от проблем со сном.