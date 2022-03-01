 

Начальный секс сказывается на будущем либидо женщин

01.03.2022, 17:25, Новости дня
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Оказывается, первый половой акт для представительниц прекрасного пола гораздо важнее, чем для мужчин. Исследователи из Канады выяснили, что первый опыт влияет на либидо женщин в будущем.

В эксперименте участвовало более 800 гетеросексуалов мужского и женского пола. Результаты работы показали, что женщины более тщательно скрывают некоторые моменты из своей сексуальной жизни. Они чаще утаивали свой неудачный половой опыт и скрывали то, что не испытывают оргазм во время полового акта.

На основе полученной информации эксперты установили, что сексуальное влечение у дам в основном зависит от ее первого секса. Примечательно, что для сильного пола их первый секс никак не связан с влечение в будущем.



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