Начальный секс сказывается на будущем либидо женщин

Оказывается, первый половой акт для представительниц прекрасного пола гораздо важнее, чем для мужчин. Исследователи из Канады выяснили, что первый опыт влияет на либидо женщин в будущем.

В эксперименте участвовало более 800 гетеросексуалов мужского и женского пола. Результаты работы показали, что женщины более тщательно скрывают некоторые моменты из своей сексуальной жизни. Они чаще утаивали свой неудачный половой опыт и скрывали то, что не испытывают оргазм во время полового акта.

На основе полученной информации эксперты установили, что сексуальное влечение у дам в основном зависит от ее первого секса. Примечательно, что для сильного пола их первый секс никак не связан с влечение в будущем.