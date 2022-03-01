Мнение: Зеленский лезет в Евросоюз под предлогом войны

Президент Украины подписал заявку на вступление своей страны в Евросоюз и обратился с речью к Европарламенту по видеосвязи. «С нами ЕС будет крепче, без ЕС Украина будет одинокой», – сообщил Владимир Зеленский, рассчитывающий на особый, ускоренный порядок присоединения к «единой Европе». Оправдает ли Европа его надежды?

Первый раунд переговоров между российской и украинской делегациями о прекращении боевых действий продлился пять часов и закончился без конкретики – стороны обменялись мнениями и «сделали наметки» на второй раунд, после чего разъехались в столицы для консультаций. Единственным значимым изменением политического пейзажа оказалось требование президента Украины Владимира Зеленского, оглашенное сразу после переговоров: принять Киев в Евросоюз по «чрезвычайной процедуре» в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Тут же была составлена официальная заявка на вступление в ЕС на имя руководителей его структур – Еврокомиссии, Совета ЕС, Европарламента. В Брюсселе заявку приняли и пообещали рассмотреть в ближайшее время – дали надежду.

Про президента Украины и его команду нужно понимать, что они сильны в креативе. Нынешнее окружение Зеленского – это зачастую те же самые люди, которые писали для него сценарии и скетчи, на чем сделали прибыльный бизнес. С фантазией у них все в порядке.

Вступление в ЕС по «чрезвычайной процедуре» (которой с юридической точки зрения попросту не существует) – плод такой фантазии, «креативного штурма» в окружении первого лица.

Замысел прозрачен – сохранить Зеленского как электорально приемлемого политика в условиях, когда он довел страну до войны и полного разрушения экономики. Вступление в ЕС – это меркантильная, но эмоционально заряженная мечта украинского народа, некогда ставшая идеологической основой Евромайдана, переросшего в госпереворот.

Люди на Украине верят, что Брюссель обеспечит им достаток и высокое качество госуправления. На собственных политиков в этом смысле надежд давно уже нет, их задача в глазах украинцев – привести страну в ЕС хоть тушкой, хоть чучелом, «отдав страну в руки профессионалов».

Нет смысла спорить с тем, насколько такое представление о молочных реках, кисельных берегах и падающих в рот вишнях соответствует реалистичной картине мира. Важнее, что в последние годы в мечте официально присоединиться к европейской семье на Украине не то чтобы разочаровались (ничуть не разочаровались; евроинтеграцию поддерживает подавляющее большинство населения), но стали относить ее к категории несбыточных: ключевые функционеры и политики ЕС раз от разу давали понять, что вопрос расширения на Украину сейчас не стоит и в обозримой перспективе не встанет – страна к этому явным образом не готова.

Теперь – готова еще меньше, но команда Зеленского считает, что в обстоятельствах военной операции РФ европейцы могли бы гарантировать Киеву скорое членство в ЕС просто из солидарности. «Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы настоящие европейцы», – призвал президент Украины депутатов Европарламента.

Даже если в конечном итоге все останется как есть и, получив «гарантии», Киев не приблизится к «единой Европе» ни на миллиметр, запала от обещания европейцев хватит на торжество в информационном пространстве, которые можно конвертировать в поддержку президента, – мол, он допустил войну, но зато почти привел Украину в Евросоюз.

Проводят ли европолитики грань между «солидарностью с Украиной» и участием в предвыборной кампании Зеленского, узнаем скоро. Но комментарии обозревателей в ведущих СМИ ЕС и США переполнены скепсисом – Зеленский хочет гораздо больше, чем Европа готова предложить Киеву.

Достаточное существенная группа поддержки у него есть. Еще до начала военной операции ВС РФ, но уже после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, президенты Польши и Литвы подписали с Зеленским совместное заявление, поддержав ускоренную евроинтеграцию Киева.

К настоящему моменту о такой же поддержке заявили также президенты Болгарии, Латвии, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии. То есть лидеры почти всех стран Восточной Европы, кроме Венгрии, находящейся в конфликте с Брюсселем, и Румынии, которая может высказаться позднее и, скорее всего, потребует «чрезвычайной процедуры» еще и для Молдавии.

А вот Западная Европа пока отмалчивается – и легко понять, почему: принятие Украины в ЕС очевидным образом противоречит ее интересам.

Во-первых, это означает посадить к себе на шею разрушенную, нищую, глубоко проблемную страну с 40-милионным населением. Нахождение в ЕС подразумевает выравнивающие дотации, то есть странам Союза придется годами скидываться на перевоссоздание украинской государственности в непонятных пока границах.

Во-вторых, принятие в Евросоюз столь большого государства приведет к тому, что американцы окажутся близки к «блокирующему пакету» в рамках всех организации. Ряд стран ЕС в своей внешней политике ориентируются в первую очередь на США –это Польша, Румыния, республики Прибалтики и некоторые другие. Очевидно, что Украина встанет в этот ряд. Столь же очевидно, что интересы США часто будут расходиться с интересами Западной Европы – в том числе и по вопросу конфликта с Россией.

Поэтому, скорее всего, Киеву будет указано, что принятие в Евросоюз процесс формализованный – необходимо соответствовать довольно строгим «копенгагенским критериям» в области демократии, экономики, верховенства закона и прав меньшинств.

На некоторые несоответствия при принятии решения могут закрыть глаза – уже закрывали.

Где Украина – и где права меньшинств? Но наличие уникальной категории «неграждан» не помешало Латвии и Эстонии стать членами ЕС.

Но сейчас для Парижа, Берлина, Рима и прочих важнее соображения другого характера – внутриполитического. Зеленский предлагает Европе поучаствовать в своей предвыборной кампании, но у Европы свои предвыборные кампании имеются. Если судить по западноевропейским СМИ, там действительно сочувствуют Украине, но по-прежнему сосредоточены на социальных проблемах. Континент еще не пришел в себя после «коронакризиса» и избиратели вряд ли оценят идею «затянуть пояса» не только из-за «войны санкций» с Россией, но и из-за того, что огромную Украину предстоит вытянуть на уровень хотя бы Румынии.

Ближайшие выборы из «важных» стран намечены во Франции и состоятся в апреле: президент Эммануэль Макрон рассчитывает переизбраться на новый срок, и поддержка хронически коррумпированной Украины нескончаемым потоком евро может этому помешать – у его конкурентов другие взгляды на текущий конфликт. Но еще до конфликта Макрон стал тем, кто притормозил евроинтеграцию Албании и Северной Македонии, поскольку расширение ЕС за счет бедных стран не находит понимания среди французов.

Что же касается России, в Кремле дали понять, что евроинтеграция Киева – ускоренная или любая другая – нас никак не волнует. «ЕС – это не военно-политический блок, поэтому тема не лежит в русле вопросов стратегической безопасности», – заявил по этому поводу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если Европа вдруг согласится взять бездонную дыру под названием Украина к себе на баланс, пусть берет. Вопрос в том, что к тому моменту останется от Украины. Многое в этом смысле зависит от Владимира Зеленского и выполнения им тех условий, которые выдвинула Россия.

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