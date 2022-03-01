 

Джонсон заявил о готовности Европы к «продолжительному кризису» из-за Украины

01.03.2022, 16:53, Новости дня
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Европа готова к продолжительному кризису ситуации на Украине, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Запад будет един в поддержке Украине, и мы готовы к продолжительному кризису. У меня нет сомнений, что, если Запад сохранит это беспрецедентное единство, и если мы будем идти с избранной стратегией оказания военной, гуманитарной, дипломатической помощи Украине вместе с оборонительным вооружением, авантюра (Владимира) Путина в итоге провалится», – передает его слова РИА «Новости».

Джонсон отметил, что это потребует терпения и решимости.

«Мы должны быть рациональны в нашем ответе, и понимать, что РФ может ошибочно понять и не так представлять то, что мы говорим. Неважно, сколько это потребует времени, суверенитет и независимость Украины вновь будут восстановлены», – сказал он. Напомним, Лондон объявил о введении санкций против Сбербанка. Они затронут корреспондентские счета банка, ему также запрещено проводить клиринговые операции в фунтах стерлингов.



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