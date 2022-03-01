В МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией

Переговоры с Россией нужны, но Киев может на них не поехать, если РФ будет выдвигать только свои ультиматумы.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Украины, передает РИА «Новости».

Ранее говорилось, что новый этап переговоров делегаций из РФ и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, сообщил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.

Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров РФ и Украины пройдет на польско-белорусской границе.