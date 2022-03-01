В ЛНР заявили о завершении эвакуации жителей Луганска

Все население Луганска эвакуировано, сообщил во вторник глава городской администрации Манолис Пилавов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы успели по указу главы [Луганской Народной] Республики [Леонида Пасечника] эвакуировать все население: стариков, детей, самое главное», – цитирует ТАСС Пилавова.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию РФ в связи с нарастающей угрозой боевых действий.

Ранее стало известно, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 132 тыс. жителей Донбасса.

Также сообщалось, что все машины СММ ОБСЕ покинули Луганск и выехали в сторону России.

В Минобороны РФ заявили о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю. Кроме того, передовые отряды ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с российскими силами, которые брали под контроль районы вдоль побережья, а военные Луганской народной республики (ЛНР) продвинулись вперед на 61 километр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к Европарламенту объявил, что все крупные города страны находятся в блокаде.