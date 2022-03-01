 

Зеленский заявил об отзыве послов из Грузии и Киргизии

01.03.2022, 14:00, Новости дня
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Украина немедленно отзывает своих послов из Грузии и Киргизии, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Немедленно отзываем посла из Кыргызстана на консультации за оправдание агрессии против Украины. Немедленно отзываем посла из Грузии за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь, за неморальную позицию по отношению к санкциям», – передает ТАСС слова Зеленского.

Зеленский назвал такие решения «справедливыми и абсолютно необходимыми».

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поддержал действия РФ по защите Донбасса. А премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны, исходя из национальных интересов, не собираются участвовать в экономических и финансовых санкциях стран Запада, введенных против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Газета ВЗГЛЯД, объясняя отказ Тбилиси вводить санкции против Москвы, отмечала, что пример Украины приводит Грузию в чувство.



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