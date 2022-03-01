Попавшим под санкции российским банкам запретили выпускать карты Visa и Mastercard

Российские банки, которые попали под «блокирующие» санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты будут работать внутри России, сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Блокирующие» введены против банков ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия». Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом. При этом на территории РФ уже выпущенные карты продолжат работать.

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», – передает сообщение НПСК РИА «Новости».

«Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», – говорится в сообщении.

При этом все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме. Также для совершения платежей по картам «Мир» доступен сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.