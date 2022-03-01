“У них начинается агония”. Резников предложил провести для оккупантов специальный международный трибунал в Харькове

“На пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что российские военные являются преступниками и их ждет трибунал. По мнению Резникова, в Харькове нужно создать специальный международный трибунал, который будет судить оккупантов.

“Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь “Харьковский трибунал” должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже “превзошли”, – сказал он.

Министр также сообщил, что сейчас в Украине открываются новые фронты, где враг терпит потери.

Отдельно он отметил украинских военнослужащих, удерживающих линию обороны на востоке Украины.

“Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует”, –подчеркнул Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/358150659654625

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

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