 

Лукашенко назвал причину напряженности в регионе

01.03.2022, 11:00, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности страны заявил, что полное игнорирование Запалом системы безопасности привело к эскалации напряженности в регионе.

«Абсолютное игнорирование Западом системы безопасности, нивелирование системы сдержек и противовесов, с трудом достигнутых после распада Советского Союза. Деградация и обесценивание международных договоров и соглашений привели к эскалации военно-политической ситуации в нашем регионе», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Он сообщил также, что опасается, что серьезный европейский конфликт может перерасти в планетарный.

«Дай бог, чтобы он [серьезный европейский конфликт] не перерос в планетарный. Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу. Но что этому предшествовало?», – обозначил вопрос белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад вряд ли будет помогать Украине восстанавливаться после кризиса, а страдать будет украинский народ.



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