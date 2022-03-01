 

Украинские националисты устроили расстрел выходящих из Волновахи мирных жителей, утверждает пророссийская пропоганда

01.03.2022, 11:00, Новости дня
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Националисты в украинском городе Волноваха принялись стрелять по выходящим с белым флагом мирным жителям, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10.10 утра, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Напомним, 25 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что соединения и воинские части ДНР прорвали подготовленную оборону националистических батальонов, продвинулись до 25 километров и вышли к Волновахе.

В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны РФ сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

Российские ВКС уничтожили в ходе спецоперации шесть колонн бронетехники Украины, с начала операции подбито более 300 украинских танков.



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