Россия закрыла небо для Швейцарии

Россия ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, информирует Росавиация.

«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства

Ранее Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.