Россия закрыла небо для Швейцарии
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Россия ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, информирует Росавиация.
«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства
Ранее Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.
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