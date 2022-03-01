 

Россия закрыла небо для Швейцарии

01.03.2022, 9:35, Новости дня
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Россия ограничила полеты гражданских воздушных судов Швейцарии в своем воздушном пространстве, информирует Росавиация.

«Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства

Ранее Россия закрыла небо для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии и Румынии.



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