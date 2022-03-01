«Первым делом — украинцы» — Польша отказывается пропускать африканских студентов, покидающих Украину

Африканские студенты, проходившие обучение в украинских вузах, столкнулись с проблемами при попытках покинуть территорию страны в связи с проходящей там спецоперацией российских войск, пишет The Insider. По данным газеты, из-за политики властей, которые в первую очередь пропускают через границу украинцев, некоторые африканцы были вынуждены несколько суток на холоде дожидаться возможности пройти КПП. Другие темнокожие студенты также сообщали, что их снимали с поездов, шедших в направлении границы, дабы освободить место для украинцев.



AP

Несколько студентов из Африки, пытавшихся покинуть Украину в связи с проводящейся в этой стране спецоперацией российских войск, сообщили, что не смогли пересечь украинско-польскую границу из-за того, что украинские власти придерживаются политики «первым делом украинцы», пишет The Insider.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, а также публикации в соцсетях, темнокожие беженцы столкнулись с трудностями при попытках попасть с Украины в Польшу и ряд других стран. Кроме того, как сообщила The Insider обучающаяся на Украине студентка Коррин Скай, которая помогала сотням застрявших на территории страны студентов спланировать выезд, кое-кому из них также не удавалось зайти в поезда и автобусы, отправляющиеся к границе, говорится в материале издания.

«Некоторые люди решили поехать автобусом, но темнокожих, по сути, отказываются пускать в салон. Приоритет у украинцев. Так нам говорят», — цитирует газета Скай.

По информации The Insider, один африканский студент, всё же сумевший добраться до границы с Польшей, сообщил в Twitter, что украинские полицейские и военные не дают африканцам перейти границу, а также опубликовал ролик, в котором было показано, как сотрудники силовых ведомств Украины угрожают им оружием. «В настоящий момент мы находимся на польско-украинской границе. Африканцев их полицейские и солдаты пропускать отказались, пускают только украинцев. Некоторые здесь уже двое суток ночуют на морозе, многие вернулись обратно во Львов», — приводит его слова издание. Ранее студент также сообщал, что его и несколько других африканцев сняли с поезда, шедшего к границе, пишет газета.

В Twitter появляются и другие аналогичные сообщения, говорится в материале The Insider. Так, репортёр BBC Стефани Хегарти распространила в своём аккаунте похожую историю от студента медвуза из Нигерии, который поведал, что украинские пограничники не дали нескольким темнокожим людям пересечь границу и попасть в Польшу, заявив, что сначала они должны пропустить украинцев.

С дискриминацией сталкиваются не только африканцы — в частности, сообщалось, что на аналогичные проблемы натолкнулись индийские студенты. «Мы здесь стоим на улице с полуночи. Сейчас уже 08:30, температура упала до -5°C, а мы всё ещё на украинском КПП и нас не пропускают — хотя другим иностранцам выехать позволяют», — приводит The Insider слова студента из Индии.

Обучение в вузах Украины по медицинским и техническим специальностям проходят тысячи африканцев; их в первую очередь привлекают невысокие цены, пишет The Insider. Как напоминает обозреватель издания, в ООН в выходные сообщали, что Украину за двое суток с момента начала российской спецоперации покинуло более 50 тыс. беженцев, большинство из которых выехали в Польшу и Молдавию. По прогнозам организации, в результате кризиса число беженцев с Украины может достигнуть 5 миллионов человек.