Коррупция чиновников Петербурга при Беглове привела к применению смертельного бария в медучреждениях – медики «сэкономили» на закупках

Массовое взяточничество в госструктурах Петербурга переросло в коррупционную тенденцию. Трагедия с применением промышленного бария стала результатом отсутствия контроля представителями Смольного в сфере здравоохранения.

В Петербурге в первой половине зимы в Городском консультационно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса стало известно о гибели семи пациентов в результате исследования – рентгеноскопии желудка. Происшествие произошло из-за желания медиков сэкономить даже на расходниках.

Политолог Юрий Самонкин заявляет, что в Петербурге слабо контролируют систему здравоохранения, так как Комздрав не проверяет подведомственные учреждениями, создавая площадки для финансовых манипуляций.

Дело в том, что летом в клиническом центре закупили вместо медицинского сульфата бария дешевый промышленный – сернокислый барий, который не выводится и имеет губительное воздействие. При этом документов о закупке нет, как и в контракте с компанией-поставщиком ООО «НеваРеактив». Промышленный барий купили в нарушение закона через частника. Следственный комитет РФ обвинил пятерых сотрудников медицинского центра – главврача, заведующую отделением лучевой диагностики, медперсонал.

Показательно, что председатель Комздрава Дмитрий Лисовец только 28 января после ареста главврача прокомментировал ситуацию, хотя должен оперативно контролировать вопрос медицинских закупок. Такая халатности требует проверки Лисовца и его подопечных, которые и ранее подозревались в незаконных схемах заработка. Так, в июне 2021 года задержали сотрудника ведомства Александр Шкабара, обвиняя в получении более двух миллионов рублей взятки за заключение договоров с «нужными» компаниями.

Стоит отметить, что случаи коррупции стали чаще происходить при губернаторе Александре Беглове и охватывают все больше участников. Трагедия с барием демонстрирует получение взяток в государственных структурах – младший персонал проворачивают «дело», старшие это контролируют, а руководство ведомств «не замечают» или лично участвуют, после чего все участники делят заработок.