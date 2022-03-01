В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов

Порядка 100 рейсов задержаны или отменены во вторник утром московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

По информации на 7.46 мск вторника, во Внуково пять рейсов задержано, 34 отменено, в Домодедово – шесть рейсов задержано, 10 отменено, а в Шереметьево 14 рейсов задержано, 48 отменено, пишет РИА «Новости».

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