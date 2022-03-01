 

В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 100 рейсов

01.03.2022, 8:07, Новости дня
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Порядка 100 рейсов задержаны или отменены во вторник утром московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

По информации на 7.46 мск вторника, во Внуково пять рейсов задержано, 34 отменено, в Домодедово – шесть рейсов задержано, 10 отменено, а в Шереметьево 14 рейсов задержано, 48 отменено, пишет РИА «Новости».

В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.



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