Ассоциация развития педагогического образования выступила с обращением по ситуации в Донбассе

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01.03.2022, 8:07, Новости дня
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В Ассоциации развития педагогического образования РФ поддержали признание независимости республик Донбасса и российские действия по оказанию помощи народу этого региона.

«На протяжении восьми лет жители Донбасса подвергались лишениям, которые являются следствием политики националистов, пришедших к власти в Киеве в результате государственного переворота в 2014 году. За это время по данным ООН на Донбассе погибли более 13 тыс. человек. Из них около 4 тысяч – мирные жители, женщины, дети, старики. Свыше 30 тысяч человек получили ранения. События на Донбассе являются одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности», – говорится в обращении на сайте организации.

Жители Донбасса имеют законное право на самоопределение в соответствии со статьей 1 Устава ООН, подчеркнули в ассоциации. Многие из них – граждане Российской Федерации, они являются «жертвами политиков, открыто провозглашающих себя последователями пособников фашистов, запрещающих русский язык и русскую культуру, переписывающих историю нашего общего великого прошлого».

Авторы обращения добавили, что РФ осуждает акты насилия против народа Донбасса, преследование и дискриминацию по национальному и языковому признакам.

«Против нашей страны сейчас коллективным Западом развязана настоящая гибридная война. Запад пытается внести раскол в российское общество, спровоцировать внутренние конфликты, хаос и нестабильность. Ассоциация развития педагогического образования призывает студентов и преподавателей, представителей российского педагогического сообщества и всех граждан РФ быть бдительными и не поддаваться на провокации противников России», – указывается в обращении.

Педагогическое сообщество должно обучать и воспитывать подрастающее поколение в «любви к Родине и многонациональному народу России».

«Не позволим внести раскол в наше общество!», – заключили в Ассоциации.



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