В Генштабе заявили, что РФ пытается возобновить наступление на Киев. Спутниковые снимки показывают колонну оккупантов возле столицы

“Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы”, – сказано в сообщении.

В Генштабе считают, что противник теряет наступательный потенциал, но он продолжает наносить огненное поражение по военным и гражданским объектам и продолжает вести разведку самолетами, в том числе используя воздушное пространство Беларуси.

“По всем направлениям подразделения Вооруженных сил Украины при поддержке артиллерии и БПЛА Bayraktar ТВ2 удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни на одном из направлений”, – отметили в Генштабе.

Новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies показывают, что к Киеву с севера приближается большая колонна военной техники. По обновленной информации, длина колонны – более 60 км. Ее часть уже зашла на территорию аэропорта Антонов в Гостомеле (находится в 25 км от Киева), сообщил журналист New York Times Кристоф Кеттл.

Несколько официальных лиц из администрации президента США сказали CNN, что они внимательно следят за движением конвоя. Их беспокоит не только размер колонны, но и рост насилия, жертв среди гражданского населения и неизбирательных убийств в последние дни.

Чиновники, которые были удивлены ожесточенным сопротивлением Украины, теперь опасаются, что ситуация станет “намного более сложной”, отметил телеканал.

Старший научный сотрудник американского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман считает, что российская армия поменяет тактику ведения боя в Украине.

“За исключением сильных обстрелов вокруг Харькова, использование огня было ограничено по сравнению с тем, как обычно действует российская армия. К сожалению, я думаю, что это изменится. Российская армия в первую очередь является артиллерийской армией, и до сих пор она использовала лишь часть имеющихся огневых средств в этой войне”, – написал он в Twitter.

Кофман отметил, что основная часть российский армии еще не вступила в бой, он прогнозирует, что Россия, стремясь поскорее захватить Киев, усилит количество обстрелов и применение авиации.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.

Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Оккупационные войска подошли к Киеву 25 февраля. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



