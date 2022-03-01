Прокурор Международного уголовного суда в Гааге инициировал расследование по вторжению РФ в Украину

“Я принял решение как можно быстрее приступить к расследованию ситуации в Украине. Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мою канцелярию. Но она дважды воспользовалась возможностью признать юрисдикцию Суда в отношении предполагаемых преступлений на ее территории”, – пояснил прокурор.

Первое заявление, поданное правительством Украины, признало юрисдикцию МУС в отношении возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Второе заявление, поданное в 2015 году, продлило этот период на открытой основе, чтобы охватить продолжающиеся преступления. В приложенном к нему постановлении Верховной Рады Украины уточнялось, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических группировок “ЛНР” и “ДНР”.

“Я ознакомился с выводами канцелярии по предварительному изучению ситуации в Украине, и подтвердил наличие обоснованных оснований для начала расследования. Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества”, – заявил прокурор.

Он подчеркнул, что, учитывая расширение конфликта в последние дни, намерен, чтобы это расследование “охватило любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию канцелярии, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины”.

Хан отметил, что уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующий шаг – получение разрешения от Палаты предварительного производства суда на открытие расследования.

Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу “Ситуация в Украине”. В документе указывалось, что “ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией”. После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, “были совершены в контексте ситуации в Украине”, и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Тогдашний замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

В феврале 2021 года на пост прокурора Международного уголовного суда был избран представитель Великобритании Карим Хан. Он вступил в должность в июне этого года.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”.

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