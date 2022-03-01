 

Бутусов: У нас не швейцарское ополчение – у нас гораздо круче, это Украина! Мы будем выжигать оккупантов с нашей земли до последнего

01.03.2022, 1:34, Новости дня
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А теперь посмотрите, путинские у…бки, что такое тотальное сопротивление! Это должно обойти все мировые СМИ!

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/334021032023773/

Это не швейцарское ополчение – это гораздо круче, это Украина! И вы думаете запугать свободный народ своей армией?

Да есть ли у вас в армии хоть один солдат, который будет настолько смел, как эти безоружные украинцы, у которых нет ничего, кроме бутылки с горючей смесью? Вас, оккупантов, будут убивать на каждом шагу, и наши мужчины и женщины будут выжигать вас с нашей земли, пока не останется ни одного оккупанта!

Очень прошу этих невероятно смелых героев написать мне, сейчас или после победы, это настоящий подвиг. Слава Украине!

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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