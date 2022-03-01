В Госдуме решили ввести ответственность за фейки о действиях ВС России

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что уголовная ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине сможет достигать 15 лет лишения свободы.

«Предусмотреть уголовную ответственность за <…> распространение заведомо ложной информации (о действиях Вооруженных сил РФ в проведении специальной военной операции на Украине). С использованием интернета – более жесткая ответственность, группой лиц – еще более жесткая ответственность, повлекшая последствия – до 15 лет лишения свободы. Это, на мой взгляд, справедливо, мы защитим наши вооруженные силы», – приводит слова парламентария ТАСС.

Пискарев добавил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал предложение парламентариев ввести ответственность за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ в период военной спецоперации на Украине.

«Вячеслав Викторович Володин одобрил наше предложение разработать законопроект. Мы приступили к его реализации, чтобы предусмотреть в законе, в УК уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил», – сказал Пискарев в эфире Первого канала.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отметил, что сторонники «фейковой войны» есть не только на Украине, но и в России. «Мы приступили к работе и, я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем, тем более, что у нас планируется уже на этой неделе целый ряд организационных мероприятий, <…> какие-то первые предложения уже высказать», – сказал парламентарий.

Минобороны РФ призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что РФ не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.

Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул Небензя. Он осудил размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти РФ подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что РФ признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС РФ обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС РФ за рубежом для установления мира в Донбассе.

Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.