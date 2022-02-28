 

Видео: Олимпийские принципы мертвы

28.02.2022, 21:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международный Олимпийский комитет ввел против РФ собственные санкции: рекомендовал национальным ассоциациям не допускать участие спортсменов из РФ и Белоруссии в чемпионатах, а если это невозможно, не допускать на чемпионаты чиновников и национальные флаги. Похожим образом поступили в ФИФА. Это означает, что принципы большого спорта мертвы.

Теги: 

санкции
,
Украина
,
Олимпиада
,
ФИФА
,
МОК
,
УЕФА
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Лавров назвал унизительными условия снятия санкций США с «Северного потока – 2»

05.11 / Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

27.07 / Стала известна реакция США на просьбу Тихановской

04.10 / Лига наций. Матчи сборной Украины против Германии и Испании пройдут со зрителями

28.10 / В Ростовской области более трети ковидных госпиталей загружены полностью

10.03 / Госсекретарь США назвал условие смягчения санкций против Ирана

03.04 / Суд запретил блогеру Билу определенные действия

13.08 / В Москве после пандемии заработало 90% предприятий

01.02 / Сборная Украины по футзалу в полуфинале Евро 2022 сыграет против России

17.02 / Общественное назвало финалиста нацотбора, которому предложат представлять Украину на “Евровидении 2022” вместо Паш

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика