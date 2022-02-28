Видео: Олимпийские принципы мертвы
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Международный Олимпийский комитет ввел против РФ собственные санкции: рекомендовал национальным ассоциациям не допускать участие спортсменов из РФ и Белоруссии в чемпионатах, а если это невозможно, не допускать на чемпионаты чиновников и национальные флаги. Похожим образом поступили в ФИФА. Это означает, что принципы большого спорта мертвы.
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МОК
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УЕФА
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Дмитрий Бавырин
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