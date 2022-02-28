СБУ предупредила: Письма якобы от спецслужбы с планами эвакуации – фейк

“Сегодня получили информацию, что враг рассылает такие электронные письма украинским пользователям. У них спрашивают якобы эвакуационные планы. Таким образом страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на компьютеры украинцев и собрать конфиденциальную информацию”, – пояснили в СБУ.

Спецслужба призвала не открывать подобные письма и не переходить по указанным ссылкам!

“СБУ не производила никаких рассылок! Мы информируем граждан исключительно по официальным каналам коммуникации”, – подчеркнули в пресс-центре.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/307784728115111

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”.

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Также российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.

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