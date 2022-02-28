 

ОКР: Решение МОК о недопуске российских спортсменов противоречит Олимпийской хартии

28.02.2022, 18:34, Новости дня
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Решение Международного олимпийского комитета о недопуске российских спортсменов к соревнованиям противоречит как регламентирующим документам МОК и Олимпийской хартии, так и духу олимпийского движения, которое призвано объединять, а не разделять, сообщил президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков.

«В качестве первого шага считаем необходимым направить запросы в международные федерации для получения официального ответа о статусе российских спортсменов и их правах на участие в международных соревнованиях в связи с тем, что именно международные спортивные федерации обладают полномочиями по допуску спортсменов на международные соревнования по соответствующему виду спорта», – цитирует РИА «Новости» Позднякова.

Олимпийский комитет РФ намерен последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов и оказывать всю необходимую помощь национальным федерациям для оспаривания «дискриминационных решений».

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.



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