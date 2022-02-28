Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, посвященный боевым действиям на Украине, сообщил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.

«В понедельник состоялся разговор президента Республики (Франция Эммануэля Макрона) с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня», – говорится в коммюнике Елисейского дворца, передает РИА «Новости».

«Президент Республики предложил президенту РФ оставаться на связи в ближайшие дни, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Президент Путин дал свое согласие», – говорится в тексте коммюнике.

Французский лидер провел также телефонный разговор с президентов Украины Владимиром Зеленским, сообщил Елисейский дворец.

Ранее в понедельник начались переговоры РФ и Украины.

Напомним, в понедельник делегация украинской стороны прибыла на место проведения переговоров с российской делегацией на территории Белоруссии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.