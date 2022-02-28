Швейцария ввела санкции против Путина, Лаврова и Мишустина и закрыла небо для самолетов РФ

“В связи с продолжающимся военным вторжением России в Украину Федеральный совет 28 февраля принял решение о принятии пакетов санкций, введенных Евросоюзом 23-го и 25 февраля. Активы перечисленных лиц и компаний немедленно замораживаются, финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова также должны быть введены в действие немедленно”, – говорится в сообщении.

Власти Швейцарии заявили, что подтверждают свою солидарность с Украиной и ее народом, а также сообщили, что страна будет доставлять гуманитарную помощь украинцам, бежавшим от войны в Польшу.

В пресс-службе уточнили, что Швейцария вводит санкции против Путина, Мишустина и Лаврова, “отвечая на серьезные нарушения международного права, за которые несут ответственность эти лица”.

“Запрет на импорт, экспорт и инвестиции в отношении Крыма и Севастополя, действовавший с 2014 года, был распространен на Донецкую и Луганскую области Украины, которые больше не находятся под контролем украинского правительства”, – говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, Федеральный совет также принял решение частично приостановить действие соглашения 2009 года об упрощении визового режима для граждан России.

“Федеральный совет также принял решение ввести запрет на въезд ряду лиц, имеющих связи со Швейцарией и близких к президенту России… Кроме того, в связи с закрытием воздушного пространства в других европейских странах воздушное пространство Швейцарии будет закрыто для всех рейсов из России и для всех движений самолетов с российскими опознавательными знаками с 15.00 понедельника, 28 февраля, за исключением полетов в гуманитарных, медицинских или дипломатических целях”, – сообщили в пресс-службе.

До введения этих санкций Швейцария обычно придерживалась нейтралитета.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, “делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины” и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что “есть погибшие и раненые”, но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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