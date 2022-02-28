 

На протяжении двух месяцев Петербург по вине Смольного и «НЭО» зарастает мусором

28.02.2022, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Петербуржцы продолжают критиковать команду губернатора Александра Беглова за провал «мусорной реформы». Несмотря на обещания Смольного решить эту проблему, дворы второй месяц завалены мусором.

Ранее «Невский экологический оператор» и представители Смольного заявили, что к 25 января очистят город от стихийных свалок. Однако сейчас уже конец февраля, а новый регоператор так и не справился с проблемой. Тем временем петербуржцы оставляют жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург».

Так, жительница Гусарской улицы в Пушкино сообщила о переполненных мусорных контейнерах. Людям приходится складировать отходы рядом с баками.

В Центральном районе аналогичная ситуация: на Лиговском проспекте у дома №44 площадка для отходов завалена мусорными мешками. По словам местной жительницы, на этом участке находится отдельный контейнер для пластика. Однако и он в скором времени будет переполнен.

На проспекте Луначарского, 38 ситуация еще хуже. Во дворе отсутствует как таковая площадка для контейнеров. Прямо на дороге стоят баки, явно предназначенные для мусоропроводов. Судя по количеству отходов, разбросанных вокруг, они находятся тут довольно давно.

Очевидно, что новый регоператор не справляется со своими обязанностями. Смольный не знает, как решить проблему, хотя с начала «мусорной реформы» прошло уже два месяца. Тем временем петербуржцы ежедневно жалуются на стихийные свалки, вонь и полчища крыс. Общественность иронично подметила, что горы мусора во дворах благодаря бездействию Беглова уже стали «визитной карточкой» Северной столицы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / В Украине через два дня после вакцинации умерла военная. Минздрав озвучил предварительную причину

08.04 / Опубликовано совместное «селфи» марсохода и первого на Марсе вертолета

06.01 / Нардеп Семинский из “Слуги народа” призвал возобновить прямые закупки газа у России

01.09 / Актриса Ирина Печерникова скончалась за несколько часов до юбилея

28.06 / Путин рассказал, как часто сдает тесты на COVID-19

31.01 / Билл Гейтс отреагировал на слухи о его «причастности» к пандемии COVID

27.10 / Россия раскритиковала попытки США давить на Китай

11.10 / Эпидемиолог рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19

22.02 / Таран рассказал о “дорожной карте” украинской армии от Зеленского и заверил, что противоречий между Минобороны и Генштабом ВСУ нет

09.01 / Захарова назвала время переговоров РФ и США по безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика