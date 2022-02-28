На протяжении двух месяцев Петербург по вине Смольного и «НЭО» зарастает мусором

Петербуржцы продолжают критиковать команду губернатора Александра Беглова за провал «мусорной реформы». Несмотря на обещания Смольного решить эту проблему, дворы второй месяц завалены мусором.

Ранее «Невский экологический оператор» и представители Смольного заявили, что к 25 января очистят город от стихийных свалок. Однако сейчас уже конец февраля, а новый регоператор так и не справился с проблемой. Тем временем петербуржцы оставляют жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург».

Так, жительница Гусарской улицы в Пушкино сообщила о переполненных мусорных контейнерах. Людям приходится складировать отходы рядом с баками.

В Центральном районе аналогичная ситуация: на Лиговском проспекте у дома №44 площадка для отходов завалена мусорными мешками. По словам местной жительницы, на этом участке находится отдельный контейнер для пластика. Однако и он в скором времени будет переполнен.

На проспекте Луначарского, 38 ситуация еще хуже. Во дворе отсутствует как таковая площадка для контейнеров. Прямо на дороге стоят баки, явно предназначенные для мусоропроводов. Судя по количеству отходов, разбросанных вокруг, они находятся тут довольно давно.

Очевидно, что новый регоператор не справляется со своими обязанностями. Смольный не знает, как решить проблему, хотя с начала «мусорной реформы» прошло уже два месяца. Тем временем петербуржцы ежедневно жалуются на стихийные свалки, вонь и полчища крыс. Общественность иронично подметила, что горы мусора во дворах благодаря бездействию Беглова уже стали «визитной карточкой» Северной столицы.