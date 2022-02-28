 

США разрешили покинуть Россию сотрудникам американского посольства

28.02.2022, 15:35, Новости дня
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Незадействованные в оперативной работе сотрудники посольства США в Москве смогут покинуть Россию, соответствующее разрешение дал Госдепартамент США.

Сотрудники смогут добровольно уехать из РФ вместе со своими семьями, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.

Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента РФ Владимира Путина.



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