США разрешили покинуть Россию сотрудникам американского посольства

Незадействованные в оперативной работе сотрудники посольства США в Москве смогут покинуть Россию, соответствующее разрешение дал Госдепартамент США.

Сотрудники смогут добровольно уехать из РФ вместе со своими семьями, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.

Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе против президента РФ Владимира Путина.