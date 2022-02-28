«Украинское фиаско» ничему не научит администрацию Байдена

Российская военная операция на Украине стала катастрофой для США: администрация Байдена — теперь посмешище для всего мира, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Байден нарушил «самое древнее правило» — бросался угрозами, которые ему нечем подкрепить. Однако, как в случае с Афганистаном, вашингтонские чиновники, подорвавшие доверие к США, будут только вознаграждены, прогнозирует журналист.

Мы не просто слабы, при Джо Байдене госаппарат США стал просто посмешищем. Помпезный, зацикленный на самом себе, занудный и глупый, он не так уж сильно отличается от увядающего старика, который его возглавляет. Этого не скроешь. Это ясно видит весь остальной мир, как и многие американцы. Если на этой неделе, видя ввод войск на Украину, вы чувствовали, что вам тошно, может быть, причина именно в этом. Конечно, вам было жаль украинцев, которых убивают, но вы также чувствовали, что это настоящая катастрофа для нас, американцев. И вы правы, так и есть.

Джо Байден быстро осушает резервуар американского авторитета и могущества, который накапливался на протяжении веков благодаря мудрым решениям. Как и государственная казна США, этот капитал принадлежит не Джо Байдену. Он расточает то, что заработали другие. Сколько ещё осталось? Не хочется даже думать об этом. Однажды мы узнаем.

Итак, ничего сложного тут нет. Джо Байден нарушил самое древнее из всех правил: не бросайся угрозами, которые тебе нечем подкрепить. Казалось бы, уж он-то должен это знать, если он действительно выходил на бой с Корн-Попом в общественном бассейне в Уилмингтоне* 60 лет назад. Но этого никогда не было, поэтому он не в курсе, что, если уж делаешь серьёзные высказывания, лучше делать их всерьёз. Говорить явную ложь — безрассудно. Если так делать, то вскоре — такие вещи, на самом деле, происходят очень быстро! — люди поймут, что вас можно игнорировать. Вы не сверхдержава, а посмешище. Вот почему никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя делать высказываний вроде этих.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Целью санкций всегда было и остаётся сдерживание. Но надо также признать уникальность санкций, которые мы обозначили. Это одни из величайших санкций, если не самые сильные из всех, какие мы только вводили.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник президента США по национальной безопасности: Президент считает, что санкции предназначены для сдерживания.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Что же касается санкций, самое важное, что мы можем сделать, это использовать их как средство сдерживания, средство отбить у РФ желание продолжать агрессию.

Если вы прочли даты, то заметили, что всё это — недавние высказывания. Некоторые были сделаны за считанные дни до того, как Владимир Путин продемонстрировал всю бессмысленность наших санкций. «Величайшие санкции в истории!» — говорила Камала Харрис в своей дурацкой маске в понедельник. Она — фигляр. И вы это знали. А теперь стало очевидно, что её фиглярство — настоящая угроза для нас, остальных.

Никто в Белом доме этого, похоже, не понимает. Хотя это, казалось бы, самый очевидный урок. И сегодня Джо Байден говорил вам, что на самом деле эти санкции — величайшие, самые устрашающие санкции в истории! — никогда и не были предназначены для того, чтобы что-либо сдерживать. Нам жаль, если в первый раз вы восприняли нас всерьёз, это было понарошку.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Никто и не ожидал, что санкции что-либо предотвратят. Это потребует времени. И нам надо проявить решимость. Чтобы он знал, что его ждёт, и чтобы люди в РФ знали, что он на них навлёк. Вот о чём идёт речь.

Кто советует ему говорить такое? Эти люди что, думают, у нас нет доступа к YouTube? Или, может быть, надеются, что Google всё подчистит к следующей пресс-конференции? Ещё в понедельник вы уверяли нас, что цель санкций — предотвратить ввод войск на Украину. Так хотя бы признайте, что они не сработали так, как должны были.

Но они никогда не могут признавать такие вещи! «Вакцина предотвращает заражение и передачу (коронавируса. — ИноТВ)!» Просто скажите правду. Народ поймёт. Но они лгут каждый раз. И теперь они говорят нам: «Путин знает, что его ждёт! Уж в следующий раз мы ему покажем!» Ага. Никто тебе больше не верит, Джо Байден. Никто и не должен верить. Очень трудно принимать всерьёз несерьёзных людей.

Серьёзный президент, которому не всё равно, заново оценил бы всё — и американскую внешнюю политику, и то, как она проводится, — после вывода войск из Афганистана в августе прошлого года. Это была катастрофа. Итак, ответственный человек спросил бы себя: «Как сделать так, чтобы этого больше не повторилось?» Так мыслят ответственные люди, лидеры, которым небезразлична их страна. Конечно же! Это основное требование к лидеру. «Это была катастрофа. Что нам сделать, чтобы этого не повторилось?» Не так уж трудно!

Но как человек, всю жизнь проработавший в федеральных структурах, Джо Байден поступил с точностью наоборот. Его первым побуждением было защитить бюрократию. Не страну, а бюрократию. Чтобы ни один человек в Пентагоне или Госдепартаменте не был уволен и даже не получил выговор. На самом деле, как нам хорошо известно, единственным, кого наказали по итогам этого исторического фиаско, был полковник морской пехоты, который выказывал недовольство. За жалобы его посадили в тюрьму!

И в этот раз вы увидите ту же самую реакцию. После катастрофического ввода войск на Украину американские официальные лица, которые так публично растоптали доверие к нашей стране, получат за это повышение. Так бывает всегда.

Виктория Нуланд — одна из гениев, развязавших войну в Ираке почти 20 лет назад. Повредило ли это её карьере? Должно было повредить. Это должно было стать концом её карьеры. Сразу же! Пойди, займись чем-нибудь полезным! Научись класть плитку!

Но это не погубило её карьеру, а только ускорило. На самом деле, та же самая Виктория Нуланд в дальнейшем сыграла одну из ведущих ролей в украинском фиаско, которое мы сейчас наблюдаем. Она совершенно непригодна для своей работы, мы знали это 20 лет назад. Однако в Вашингтоне она очень успешный человек. Однажды она, вероятно, станет госсекретарём. Запомните это имя: Виктория Нуланд. Её провалы будут вознаграждены.

Тем временем людей, критикующих Викторию Нуланд или просто достаточно любящих свою страну, чтобы критиковать внешнеполитические катастрофы Джо Байдена, СМИ клеймят как предателей Америки — вот те раз! А потом оказывается, что за ними шпионит АНБ. Видите, как это работает? Всё это — самозащита. Поэтому вознаграждается только фиглярство.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.

* История, рассказанная Джо Байденом во время предвыборной кампании 2020 года (прим. ИноТВ).