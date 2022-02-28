 

Северная Корея назвала произвол США «корневой причиной украинского кризиса»

28.02.2022, 12:15, Новости дня
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В Северной Корее заявили, что корневая причина украинского кризиса кроется в «самоуправстве и произволе США», пишет NDTV со ссылкой на комментарий, опубликованный на сайте МИД КНДР. В этой, как пишет издание, первой официальной реакции Пхеньяна также говорится: «Прошли времена, когда США властвовали безраздельно».


AP

Северная Корея, защищая Россию, обвинила Соединённые Штаты в том, что именно они являются «корневой причиной украинского кризиса», пишет NDTV. Это стало первой официальной реакцией Пхеньяна на военную операцию Москвы на Украине.

Северная Корея опубликовала этот «сдержанный» ответ на сайте МИД КНДР в виде комментария от Ли Чи Сона, исследователя из Северного общества международных политических исследований.

В этом комментарии говорится, что Вашингтон добивался «военного превосходства, игнорируя законные требования РФ по её безопасности».

«Корневая причина украинского кризиса также кроется в самоуправстве и произволе США», — говорится в сообщении, размещённом на сайте Министерства иностранных дел КНДР.

Северокорейский исследователь также обвинил США в «двойных стандартах», заявив, что они вмешиваются во внутренние дела других стран во имя «мира и стабильности», но «без веской причины осуждают меры самообороны, предпринятые другими странами ради обеспечения собственной национальной безопасности».

Он также добавил, что «прошли те времена, когда США властвовали безраздельно».

На этой неделе, как напоминает издание, РФ ввела войска на украинскую территорию, что вызвало возмущение во всём мире и привело к санкциям со стороны Запада, некоторые из которых были направлены против российского президента Владимира Путина.

Наряду с Пекином РФ — один из немногих международных друзей Северной Кореи. И в прошлом Москва не раз приходила на помощь Пхеньяну, говорится в статье.



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