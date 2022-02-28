Деньги пилятся, откаты идут: мундеп назвал причину плохих дорог в Петербурге

В Петербург пришла оттепель, а вместе с ней новая проблема – ужасное состояние дорог. По мнению муниципального депутата округа Правобережный Станислава Гадзиковского, чиновников Смольного дорожные ямы не тревожат.

Он считает, что команда губернатора Беглова и профильные комитеты Смольного не будут исправлять ситуацию. Коммунальщики уделяют внимание только дорогам вблизи городской администрации – тем, по которым ездит сам градоначальник.

«Та дорога, по которой ездит Беглов, она нормальная. Я, когда мимо Смольного проезжаю или по набережной, там все нормально, отлично все на этом участке и маршруте. Остальные, ну а зачем остальным? Главное, чтобы Беглову было проезжать комфортно», — заявил Станислав Гадзиковский.

Сам Гадзиковский часто ездит по городу. В частности, в Выборгском районе, и там состояние дорог оставляет желать лучшего. По его словам, у станций метро «Лесная», «Площадь Мужества» огромные ямы и выбоины. Та же ситуация в других районах.

«Я сейчас активно двигаюсь в Выборгском районе, это метро «Лесная», здесь, конечно, какой-то ужас и кошмар. «Лесная», «Площадь Мужества», ну и в других районах города, я везде езжу, везде яма на яме», — рассказал он.

Мундеп считает, что городские власти не озаботятся этой проблемой, так как бюджетные деньги идут не на благоустройство, а на другие цели.

«Ничего не поменяется. У нас верхушка не поменялась, а их все устраивает, деньги пилятся, откаты идут, все нормально», — подытожил Гадзиковский.

На ужасное состояние дорог жалуются многие горожане. Это доказывает почти 3 тыс. обращений на портале «Наш Санкт-Петербург». Нередко дорожные повреждения становятся причиной автомобильных аварий.