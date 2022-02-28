Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом

Евросоюз (ЕС) запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, причем ключевое слово здесь именно «взлетать» – речь идет о фактическом аресте парка самолетов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово – «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», – написал Рогозин в Telegram.

При этом он указал, что авиакомпания Роскосмоса (ПО «Космос») «использует самолеты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций».

«Мы всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя. РФ была великой авиационной державой. Сейчас ее вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть», – заключил он.

Напомним, ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. РФ решила организовать вывоз граждан из стран Европы.